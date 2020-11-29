 

Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко

29.11.2020, 13:26, Разное

Сванидзе полагает, что в Москве активно готовят замену главе республики. То, что сейчас происходит в Белоруссии, он сравнил с событиями 1917 года в России.

По словам журналиста, Александр Лукашенко показывает всему миру, как не надо поступать. Он добавил, что на штыках усидеть долго очень трудно. Николай Сванидзе констатировал, что Александр Лукашенко уже катастрофически непопулярен, и обратной дороги у него нет.

Журналист отметил, что Владимир Путин видит это и сотрудничает с белорусским коллегой до тех пор, пока не нашел ему альтернативную замену. По мнению Николая Сванидзе, поскольку Россия сейчас поддерживает режим Александра Лукашенко, наш рейтинг на мировой политической арене не растет.

“Но силовики белорусские ориентируются на Кремль. И как только Путин… и предаст Лукашенко, они перестанут его поддерживать сами”, – заявил журналист. Как бы там ни было, Николай Сванидзе уверен, что нынешнего президента Белоруссии “уйдут” и в очень обозримом времени”.

Новый кандидат должен удовлетворять всего двум простым критериям, считает эксперт. Во-первых, замена должна быть как минимум избираема в Белоруссии, и чтобы она более или менее ориентировалась на Москву.



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