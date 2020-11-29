 

В Беларуси сегодня новый протестный марш. В Минск уже стягивают технику, наблюдаются проблемы с интернетом

29.11.2020, 13:12, Новости дня

В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси пройдет очередной протестный марш под названием “Марш соседей”. Об этом сообщает Telegram-канал “Беларусь головного мозга”.

Собираться митингующие будут в 12.00 (11.00 по Киеву) в своих дворах, а ближе к 13.00 планируют собираться уже районами. 

Одновременно с этим в Минск уже стягивают военную технику, соответствующие фотографии публикует издание TUT.BY в Telegram.

Также TUT.BY на своем YouTube-канале опубликовал видео с колонной автомобилей с госсимволикой – ее заметили возле Октябрьской площади в Минске.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

В издании также отметили, что как и во все предыдущие выходные, когда минчане выходили на протесты, в городе наблюдаются проблемы с интернетом и закрываются на вход и выход станции метро.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал тогдашний глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. Но врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя. 

По данным Тихановской, погибли восемь человек. 

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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