 

Spiegel – с 2022 года из немецких супермаркетов исчезнут полиэтиленовые пакеты

29.11.2020, 13:10, Новости дня

С начала 2022 года на кассах немецких супермаркетов исчезнут полиэтиленовые пакеты, пишет журнал Der Spiegel. Запрет на продажу не распространяется на тонкие целлофановые пакетики, которые можно найти в отделах с овощами и фруктами. Всемирный фонд дикой природы, однако, считает этот шаг исключительно символической мерой, потому что на полиэтиленовые пакеты приходится лишь 1% использования искусственных веществ в Германии.


Reuters

На кассах немецких супермаркетов с января 2022 года не будет полиэтиленовых пакетов, пишет журнал Der Spiegel.

Запрет на пластиковые пакеты для покупок на кассах магазинов был принят бундестагом. Он касается всех пакетов из синтетических материалов толщиной стенки от 15 до 50 мкм — это стандартные пакеты, которые обычно можно взять на кассе любого магазина. Запрет не распространяется на тонкие целлофановые пакетики, как в отделах с овощами и фруктами.

На этой неделе комитет бундестага по защите окружающей среды с помощью голосов фракций правящей коалиции принял ходатайство о внесении изменений со стороны фракций союза партий ХДС/ХСС и СДПГ, предусматривающее продление переходного периода до 1 января 2022 года. Это должно помочь торговым сетям израсходовать имеющиеся у них запасы полиэтиленовых пакетов. Изначально планировалось, что переходный период составит всего шесть месяцев, отмечает издание.

«Полиэтиленовые пакеты — это воплощение расточительства ресурсов», — цитирует немецкий журнал слова министра охраны окружающей среды Свеньи Шульце, которая стала инициатором запрета на продажу этих пакетов. По словам министра, «хорошая альтернатива — корзинки для покупок, матерчатые сумки для овощей и фруктов и перерабатываемые боксы для товаров из рыбного отдела».

Однако с точки зрения Всемирного фонда дикой природы WWF принятый бундестагом запрет — не более чем символическая мера. По данным природоохранной организации, только 1% общего использования синтетических материалов в Германии приходится на полиэтиленовые пакеты.

«Альтернатива для Германии» и Свободная демократическая партия проголосовали против запрета, подчёркивает издание. Они усматривают в этой мере неправомерные нападки на рыночную сферу и подчёркивают отсутствие доказуемых преимуществ такого шага для окружающей среды. Так, депутат АдГ Андреас Блек отметил, среди прочего, что благодаря добровольному урегулированию этого вопроса использование полиэтиленовых пакетов в Германии снизилось почти на две трети всего за несколько лет, пишет Der Spiegel.



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