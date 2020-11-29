N-TV – борьба с коронавирусом обойдётся немцам в €180 млрд новых долгов

29.11.2020, 13:10, Новости дня

Бюджет ФРГ на 2021 год, составленный правящей коалицией, предусматривает расходы на сумму €498,6 млрд, пишет N-TV: таким образом, госдолг увеличится на €180 млрд. По словам депутата от ХДС Экхардта Ройберга, столь большие долги необходимы для того, чтобы провести страну через пандемию коронавируса.



Reuters

Комитет по бюджету бундестага закончил обсуждение финансов на 2021 год, пишет N-TV. В следующем году правящая коалиция ФРГ намерена создать €180 миллиардов дополнительных долгов, вложив намного больше средств в здравоохранение, транспорт и инфраструктуру, пишет N-TV.

Всего бюджет 2021 года предполагает расходы на сумму €498,6 млрд. Планируется, что одобрение бюджета состоится в бундестаге с 8 по 11 декабря.

Как пишет издание, €39,5 миллиардов планируется выделить в качестве помощи экономике. На закупку вакцин от коронавируса выделено €2,7 млрд. Крупные суммы также пойдут на облегчение налогов для домашних хозяйств. Кроме того, семьи с детьми теперь будут получать более крупные пособия.

«Большие долги необходимы для того, чтобы успешно провести нашу страну через пандемию коронавируса», — заявил депутат от партии ХДС Экхардт Ройберг. При этом Ройберг подчеркнул, что правительство ФРГ должно переговорить с региональными властями по поводу их участия в экономической помощи.

По мнению депутата от партии зелёных Свена-Кристиана Киндлера, бюджету, предложенному большой коалицией, не хватает мер поддержки безработных и самозанятых. Кроме того, политик отметил недостаточное количество инвестиций в экологичную экономику. «Этот бюджет является угрозой для климата», — приводит издание слова Киндлера.