TV5 Monde – французы вышли на массовые митинги против закона о глобальной безопасности

29.11.2020, 13:10, Новости дня

В Париже и других крупных городах Франции десятки тысяч людей вышли на центральные улицы с требованием не допустить введения нового закона о глобальной безопасности, передаёт TV5 Monde. В частности, демонстранты критиковали статью 24, которая не разрешает снимать и публиковать изображения полицейских.

В толпе столько людей, что становится невозможно определить начало и конец процессии. В Париже Площадь Республики и прилегающие бульвары забиты протестующими.

ДЕМОНСТРАНТ: Такой закон на самом деле повредит хорошей репутации этой прекрасной страны, которой является Франция, которую я уважаю и так сильно люблю.

Граждане, политики, а также журналисты — десятки тысяч собрались на улицах Парижа и крупных городов Франции, чтобы сказать «нет» законопроекту о глобальной безопасности.

ЭДВИ ПЛЕНЕЛЬ, главный редактор интернет-издания Midiapart: Сейчас есть только одно решение, которое может успокоить страну: это не только отказ от 24 статьи, а отказ от закона полностью. Отказ от этого нападения на наши основополагающие свободы.

Эта нашумевшая статья 24 больше всего оспаривается. Она предусматривает запрет на запись и распространение изображений стражей правопорядка. Напряжение вокруг этого закона усилилась после публикации видеозаписи, на которой полицейские избивают музыкального продюсера в его парижской студии. Эти многочисленные противники статьи считают, что она могла бы дорого обойтись жертве атаки.

Людовик Фине, член профсоюза журналистов SNJ-CGT: Если бы этот закон действовал сейчас, можно ли было, с одной стороны, сделать эту видеозапись, и с другой стороны, её опубликовать? Если бы она не была опубликована, были бы предприняты какие-либо действия? Имели бы слова Мишеля Зеклера (музыкального продюсера. — ИноТВ) какой-либо вес против слов полицейских, которые, напомним, в своих показаниях лгали и притворялись, что являются жертвами в этом деле, а он — агрессором.

В Париже во время демонстрации произошло несколько стычек. Как и в Ренне, здесь нанесли ущерб городу.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2020 года.