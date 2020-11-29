Sud Ouest – закрыты станции, не горы — Мартен Фуркад призвал французов поддержать зимние спорткомплексы

29.11.2020, 13:10, Новости дня

Французский биатлонист Мартен Фуркад призвал своих сограждан поддержать горнолыжные курорты, которые из-за санитарного риска смогут полностью открыться только после праздников. Олимпийский чемпион напомнил, что лыжня — не единственное развлечение в горах: там можно дышать свежим воздухом, гулять и играть в снежки, пишет Sud Ouest.



Reuters

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад призвал французов поехать во время праздников на горнолыжные курорты, несмотря на закрытые подъёмники и недоступное снаряжение, пишет Sud Ouest.

Как напоминает издание, во вторник в своём выступлении президент Эммануэль Макрон огорошил всех желающих потратить рождественские каникулы на активный отдых в горах, а также представителей отрасти. Глава государства объявил, что зимние спортивные комплексы не откроются до окончания новогодних праздников из-за высокого санитарного риска. В четверг, однако, премьер-министр Жан Кастекс уточнил, что приехать на горнолыжные курорты всё же удастся, но механические подъёмники, прокат снаряжения и рестораны останутся закрыты.

После этого заявления французский биатлонист Мартен Фуркад в Twitter призвал сограждан, несмотря ни на что, отправиться в горы. «Станции закрыты, но не горы, — подчеркнул спортсмен. — Поэтому приезжайте подышать, погулять, покататься на лыжах или поиграть в снежки с детьми». По его словам, «горы не сводятся к лыжне, и сейчас больше, чем когда-либо, эти другие представители (сектора. — ИноТВ) в вас нуждаются».

La montagne ne se résume pas aux pistes de ski, aujourd’hui plus que jamais ses autres acteurs ont besoin de vous.

2/2 @esf_officiel @DSkiables @FranceMontagnes

— Martin Fourcade (@martinfkde) November 26, 2020

Как пишет в заключение Sud Ouest, горнолыжные курорты сильно пострадали от кризиса в области здравоохранения. При этом на рождественский период приходится примерно 25% всего сезонного товарооборота станций в Пиренеях.