Стало известно о состоянии стрелявшего в нальчикской школе учителя
29.11.2020, 12:46, Новости дня
Пострадавший во время конфликта со школьниками в Нальчике учитель до сих пор находится в реанимации, рассказали в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Состояние педагога оценивается как среднетяжелое, передает РИА «Новости».
Напомним, в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета.
При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог, который был госпитализирован в реанимацию.
Один из учеников рассказал о начале конфликта с преподавателем, отметив, что учитель оскорблял и издевался над школьниками.
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