 

Стало известно о состоянии стрелявшего в нальчикской школе учителя

29.11.2020, 12:46, Новости дня

Пострадавший во время конфликта со школьниками в Нальчике учитель до сих пор находится в реанимации, рассказали в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Состояние педагога оценивается как среднетяжелое, передает РИА «Новости».

Напомним, в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета.

При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог, который был госпитализирован в реанимацию.

Один из учеников рассказал о начале конфликта с преподавателем, отметив, что учитель оскорблял и издевался над школьниками.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Киберкомандование США пытается работать на опережение, устраняя угрозы выборам

06.07 / Бизнесмен и бригадир задержаны после обрушения строящегося ТЦ под Кировом

14.10 / В госбюджете не предусмотрено финансирование на проведение всеукраинского опроса – Разумков

04.07 / Датский эксперт – рядовые россияне голосовали за насущные вещи, а не за новый срок Путина

29.10 / «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в футбольной Лиге чемпионов

14.11 / Нелегальная вечеринка во Франции привела к столкновениям с полицией

08.07 / ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Свидерскую

24.11 / Лавров: Запад не может рулить в мире в одиночку

24.11 / В Донецкой области на шесть лет осудили женщину, которая за 400 тыс. грн пыталась продать своего ребенка

04.10 / Зеленский о страховании педагогов во время пандемии COVID-19: Нужно понять возможности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска