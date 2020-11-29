В Иране собрались ускорить рассмотрение проекта об активизации ядерной деятельности

29.11.2020, 12:46, Новости дня

Депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны. Заседание прошло в свете убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Парламентарии ранее уже приняли решение о рассмотрении законопроекта под названием «Стратегическая мера по отмене санкций», в воскресенье было принято решение присвоить проекту статус двойной важности, передает РИА «Новости» со ссылкой на парламентское агентство ICANA.

Законопроект предполагает увеличение уровня обогащения урана до 20% и выше (такой уран считается оружейным). На данный момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Кроме того, предполагается задействовать центрифуги для обогащения урана IR-2M в Натанзе и установка центрифуг IR-6 на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1.

Также проект предполагает восстановление реактора в Араке в том виде, в каком он был до соглашения, и строительство еще одного реактора. Соглашение, в свою очередь, предполагает его перепроектирование под производство радиоизотопов, чтобы он не производил плутоний оружейного качества.

Кроме того, одна из частей проекта обязывает власти отказаться от добровольного соблюдения Дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

Напомним, Иран считает, что за убийством «отца» его ядерной программы стоят США и Израиль.

Американские СМИ заявили, что Фахризаде, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Между тем экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика.

Командир иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Исмаил Каани заявил, что силы подразделения объединятся с другими «защитниками Ирана», чтобы отомстить за убийство Фахризаде.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Иран решили сделать легкой мишенью для действующего президента США Дональда Трампа.