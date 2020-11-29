 

Майя Санду направит 200 млн. евро на субсидирование ЛГБТ-виноделов

29.11.2020, 12:37, Разное

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду объявила программу поддержки фермеров и виноделов, относящихся к представителям ЛГБТ-сообщества, сообщает The Kishinev Post. 400 производителей винограда и вино-водочной продукции, причисляющие себя к сексуальным меньшинствам, будут получать ежемесячные денежные выплаты, на которые только за первый год уйдёт 200 млн. евро.

Президент также призвала производителей молдавских вин перестать скрывать свою сексуальную ориентацию и начать выпускать вина под товарными знаками с символикой LGBTQ+. Первыми субсидию получат Александру и Ион Чобан, однополые супруги-виноделы из пригорода Тирасполя. Их продукция под марками «Голубая река» и «Усталый пастух» пользуется популярностью в ряде западноевропейских стран. Майя Санду заявила, сумма субсидий будет зависеть от срока нахождения владельцев бизнеса в зарегистрированном однополом браке или гражданском партнёрстве.

«Мы должны бороться за наши ценности. Первые династии виноделов в Молдавии были представителями ЛГБТ и эта традиция дожила до наших дней. Сегодня гетеросексуальных виноделов напрямую поддерживают Москва и Китай, закупая их продукцию. Мы должны дать им достойный ответ, поддержав наших виноделов прямыми выплатами. В среднем они будут получать по 40-50 тыс. евро в месяц, благодаря которым будут расширены производственные линии и увеличено производства LGBTQ+ вин», — заявила Майя Санду.

Контракты на поставки вин от ЛГБТ-производителей из Молдавии уже заключили ФРГ, Франция, Украина и несколько американских штатов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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