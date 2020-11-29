 

Nokia 5.4 с более мощным процессором и и врезанной в экран камерой выйдет раньше, чем ожидалось

29.11.2020, 12:30, Разное

Новый смартфон Nokia 5.4 выйдет раньше, чем ожидалось, при этом его оборудуют более мощным процессором. Также, как сообщают эксперты, камера устройства будет врезана в экран.
Бренд Nokia сообщал о выпуске Nokia 5.4 в начале весны следующего года, однако, как оказалось, смартфон выйдет в продажу раньше ожидаемого. Более того, поклонники линейки смогут приобрести аппарат уже до конца текущего года. При этом и техническое оснащение девайса также получилось более актуальным по сравнению с анонсированным ранее. HMD Global оснастят, судя по всему, на 0,15 дюйма меньшим дисплеем, чем версия 5.3, новый аппарат будет 6,4-дюймовым.

Какой именно процессор установят в модель нового поколения, не известно, скорее всего, чипсет станет одной из высокотехнических версий Snapdragon от Qualcomm. Дополнять SoC будет модуль оперативной памяти размером в 4 гигабайта. На рынок Nokia 5.4 выйдет в двух версиях вместительности флэш-накопителя: 64 и 128 гигабайт. Фото-видео-камера в аппарате установлена четырехмодульная, полной информации о разрешении объективов квадроблока сейчас нет. Однако, как заверяет ряд техноблогеров, их показатели улучшены, теперь камера снимает более качественно. Селфи-датчик в новом аппарате врезан в дисплей, его характеристики тоже пока не раскрываются.

Относительно дизайна смартфона, то на рынок к концу 2020 года выйдет две версии Nokia 5.4, с пурпурными панелями и корпусом синего цвета. Далее производитель намерен расширить ассортимент оформления устройства. Официальный анонс новинки следует ожидать в декабре, к концу месяца гаджет может появиться на полках магазинов.



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