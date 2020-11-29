«2020 год худший»: Певец Данко пожаловался на алименты и показал новый дом в Крыму

29.11.2020, 12:30, Разное

Певец Данко пояснил в интервью, что 2020 год стал для него самым худшим из-за судебного разбирательства с бывшей гражданской супругой из-за алиментов. Однако были и хорошие моменты, а именно покупка с нынешней возлюбленной Марией Силуяновой собственного дома в Крыму.

В Ялте диджей и Данко проживают уже два года. Все это время пара снимала жилье, но накануне Нового года сбылась их заветная мечта иметь собственную жилплощадь. В своем микроблоге Instagram в разделе сторис артист похвастался шикарным видом из окна нового дома. Гражданская супруга Александра Фадеева отказалась называть стоимость приобретенного жилья, чтобы «не злить завистливых людей». Дом двухэтажный и довольно просторный: на первом этаже располагается кухня, гардеробная и холл, на втором – три спальни. Особенно 32-летнему диджею нравится, что у нее будет веранда с летней кухней с отличным видом на море. Пара планирует еще построить гараж, так как у них есть не только автомобили, но и пара электровелосипедов, мотоцикл и самокат, которые нужно где-то хранить.

Данко пожаловался на то, что 2020 год был сложным в плане заработков из-за коронавируса. Отменилось более 20 концертов, на которых он с возлюбленной должен был выступать. В новогоднюю ночь пару забронировали на корпоратив, но, есть вероятность, что все отменят. Кроме этого, уходящий год стал сложным для исполнителя хита «Московская ночь» из-за судебных разбирательств. Его бывшая гражданская жена потребовала от артиста алименты в размере 50 тысяч рублей в месяц. Наталья Устюменко родила от Данко дочь Софию, которой сейчас 16 лет, и Агату, у которой диагностировали ДЦП. В итоге, суд обязал певца выплачивать 35 тысяч рублей. Он пожаловался на то, что сумма несправедливая, а также его лишили общения с детьми.