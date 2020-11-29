 

Умер бывший президент Российской академии наук Фортов. Он болел COVID-19

29.11.2020, 12:18, Новости дня

Бывший президент Российской академии наук (РАН), советский и российский ученый Владимир Фортов умер 29 ноября в Москве на 75-м году жизни. Об этом сообщило агентство “РИА Новости” со ссылкой на заместителя президента РАН Владимира Иванова.

Иванов сказал, что смерть Фортова – невосполнимая потеря для России, российской и мировой науки.

В пресс-службе РАН сообщили агентству, что ученый болел COVID-19.

Владимир Фортов возглавлял Российскую академию наук с мая 2013-го по март 2017 года. Он планировал переизбираться на этот пост, но незадолго до выборов снял свою кандидатуру, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН, пишет “РИА Новости”.

Фортов вел исследования в области импульсной и промышленной энергетики, космической физики, управляемого термоядерного синтеза, ракетной техники и ряда специальных приложений. Он разработал генераторы мощных ударных волн и экспериментальные методы изучения физических свойств вещества при экстремальных параметрах с использованием взрывчатых веществ, лазерных, релятивистских электронных и ионных пучков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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