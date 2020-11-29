 

В Японии в результате самоубийств за месяц умерло больше человек, чем от COVID-19 за год

29.11.2020, 12:18, Новости дня

В Японии в октябре вследствие самоубийств умерло больше людей, чем от осложнений COVID-19 за весь 2020 год. Об этом свидетельствуют данные Национального полицейского управления Японии.

Согласно статистике, в октябре в Японии покончили жизнь самоубийством 2153 человека, среди которых 1302 мужчины и 851 – женщины. Больше всего случаев самоубийств наблюдалось в Токио – 255. При этом, по данным министерства здравоохранения страны, по состоянию на 29 ноября количество смертей от COVID-19 достигло 2106.

Суммарно за 10 месяцев этого года в Японии покончили с собой 17 219 человек (11 541 мужчина и 5678 женщин). При этом количество самоубийств среди мужчин по сравнению с январем этого года выросло на 10%, а среди женщин – на 72%.

Как отмечает CNN, такое резкое увеличение случаев самоубийства среди женщин может быть связано с тем, что большой процент японок работают неполный рабочий день в отелях, заведениях общественного питания и розничной торговли – именно в тех сферах, где во время пандемии начались массовые увольнения.

Глобальное исследование международной организации CARE показало, что во время пандемии женщины больше сталкиваются с проблемой потери работы (55% против 34% мужчин), а также большее количество женщин сообщило о проблемах с психическим здоровьем (27% против 10% мужчин). Это могло повлиять и на статистику самоубийств в Японии.

CNN подчеркивает, что Япония уже давно борется с одним из самых высоких показателей самоубийств в мире. В 2016 году уровень смертности от самоубийств в этой стране составлял 18,5 на 100 тыс. человек, уступая только Южной Корее в регионе Западной части Тихого океана и почти в три раза превышая средний годовой показатель в мире. Однако в течение последних 10 лет количество таких случаев начало снижаться и в 2019-м достигло исторического минимума – 19 959 смертей за год, сообщал Japan Times.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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