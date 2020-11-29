Мнение: Злоключения

29.11.2020, 11:46, Разное

Главный специалист секретариата губернатора Свердловской области Юлия Шклярик пожаловалась на коллапс в региональной системе здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

Главный специалист секретариата – не сказать, что прямо-таки значимая должность, но и не совсем уж клерк. Среднестатистический аппаратчик. Но и ее пускают по всем кругам ада, так как в ад превращена вся система здравоохранения, размонтированная в ходе оптимизаций и исполнения майских указов, а в этом году в ходе коронавирусной вспышки развалившаяся окончательно.

Тот факт, что умирают номенклатурные чины и гораздо более высокого, чем главный специалист обладминистрации, уровня, говорит об уровне развала системы здравоохранения. Это, по сути, уже руины. Перестают работать даже "спец"структуры – всевозможные спецклиники, спецврачи. В обстановке, когда все пошло вразнос, это вполне ожидаемая вещь.

Поэтому совершенно не приходится удивляться злоключениям семьи чиновницы Свердловской обладминистрации – распад накрывает всё и всех. Разваливающийся дом не разбирает – где там рабочий с фабрики, а где высокий начальник. Балкам и кирпичам все равно, на кого падать и кого давить.

У динамически развивающихся несбалансированных противоречий есть неприятное свойство: темп нарастания негативных процессов всегда нарастает. Если поначалу речь идет о мелких неприятностях, то с течением времени они становятся чередой неприятностей крупных, затем проблемы начинают расти и по амплитуде, и по количеству, затем они становятся перманентными по всей системе. Структура не выдерживает и начинается ее стихийный распад. Именно это и произошло с системой здравоохранения России – в 20 году накопленные проблемы и противоречия стали разваливать саму структуру, которая сейчас рассыпается у нас на глазах.

Есть больницы, есть врачи, есть лекарства, есть даже профильное министерство. Но все вместе это уже практически не работает. Все подсистемы начинают существовать буквально автономно друг от друга. Идиотское решение сидящего в подвале Путина о передаче полномочий по борьбе с вирусом "на места" и полный отказ от ответственности федеральных органов за происходящее стало дополнительным фактором, дезинтегрирующий распадающуюся систему как здравоохранения, так и управления.

Я не зря говорю о динамике хаотизации. Темпы дезинтеграционщных процессов нарастают и будут расти с еще большим ускорением. И это касается не только здравоохранения. Террор в отношении населения – это попытка удержать управление хоть на каком-то уровне. Террор – не про решение проблем, он просто про удержание "стабильности" в надежде, что через некоторое время все само собой рассосется. Но подобная стратегия (если это можно назвать стратегией) сама по себе ущербна, а в ситуации, когда устойчивость страны уже ниже нулевой линии, она (стратегия) перестает работать. Рассосется одно – немедленно появится что-то еще. И не одно, а сразу несколько. У катастроф свои законы и модели развития.