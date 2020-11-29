 

«Родители хотят доказать, что ребенок – гений»: Муцениеце прокомментировала скандал с дочерью Алсу

29.11.2020, 11:36, Разное

Агата Муцениеце, которая объявляла участников на шоу «Голос.Дети» и общалась с ними за кулисами проекта, высказалась о скандале с дочерью Алсу. Несмотря на то, что ситуация с Микеллой Абрамовой произошла полтора года назад, ее все еще активно обсуждают.
По словам актрисы, она не знает о «подводных камнях» данного музыкального проекта. Агата Муцениеце высказала свое мнение, основываясь на опыте воспитания своих двоих детей. Артистка заявила, что все участники «Голос.Дети» пришли на телешоу по собственному желанию. Агата Муцениеце понимает, что «многие родители хотят доказать миру, что именно их ребенок – гений» и готовы ради этого на многое. Но, знаменитость не уверена, что дети после этого скажут им «спасибо». Поэтому она советует очень хорошо подумать, прежде чем отдавать ребенка на подобный телепроект.

Микелла Абрамова была участницей шестого сезона шоу талантов. Она стала финалисткой и набрала 56,5% голосов, что стало рекордом для данной программы. Этот факт встревожил не только зрителей, но и представителей СМИ. После проведения расследования оказалось, что голоса дочери Алсу были «накручены». В итоге, результаты были аннулированы, а победу разделили между тремя финалистами.

Агата Муцениеце также отметила, что в актерской среде нет таких интриг, как у представителей эстрады. Она уверена, что артисты театра и кино живут «по другим законам» и не идут на то, чтобы подставить коллег.



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