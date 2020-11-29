 

Эксперты представили экономический прогноз на декабрь 2020 года

29.11.2020, 11:36, Разное

Эксперты в сфере экономики представили прогноз относительно курса рубля, цен на нефть и инфляции в РФ на декабрь 2020 года. По мнению специалистов, при определенных условиях можно рассчитывать на сохранение стабильных цен на ресурсы и соотношения стоимости валют.
После выборов в США многие интересуются дальнейшим состоянием глобальной экономики, колебаниями курса доллара, евро и рубля, стоимостью углеводородов в мире и возможным ростом цен в стране. На данные вопросы ответил первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев. По его мнению, в конце текущего года курс доллара не поднимется выше отметки в 76 рублей. При этом на курс национальной валюты влияет не только нефть, но и другие факторы. Доллар и евро вырастут при объявлении полного локдауна и остановке экономики.

Также можно ожидать позитивной динамики цен на нефть, несмотря на медленный подъем стоимости этого ресурса, в декабре за один баррель будут давать порядка 50 долларов США. Сейчас вследствие своевременных мер ОПЕК стоимость углеводородов не упала ниже той, при которой ее добыча все еще выгодна.

Что же до инфляции, то ее значение примерно на 10 процентов будет отличаться от данных ноября. При этом благодаря большему поступлению денежных средств на рынок России, ее значение достигнет 0,4 пункта. Коррективы в ситуацию может внести поднятие торговыми сетями цен из-за предпраздничного ажиотажа. Также следует ожидать укрепления европейской валюты по отношению к доллару. Учитывая постоянное накачивание экономики долларами, следует предполагать выделения значительных средств от Европейского банка на укрепление позиций евро. В декабре он закрепится на уровне 1.25 за доллар.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Школьников и студентов научат вести собственный бизнес

14.11 / Диетолог Заикина рассказала о вреде ежедневного употребления овсянки

19.08 / Мнение: Как агенты ФСБ предотвратили вывоз ЧВКшников на Украину

05.11 / Скандалы: Криптовалютный «хоккей» от Игоря Мусатова

27.09 / Жизнь на Марсе может находиться глубоко под его поверхностью

23.10 / В центре Москвы найден труп экскурсовода

02.08 / «Полиция меня сопровождает даже в магазине»

11.11 / Разработчик российской вакцины оценил ее эффективность выше американской

16.11 / Азиза оказалась в больнице после нападения дворовой собаки

20.10 / “Волонтеры Победы” подготовили масштабный исторический квест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска