Эксперты представили экономический прогноз на декабрь 2020 года

29.11.2020, 11:36, Разное

Эксперты в сфере экономики представили прогноз относительно курса рубля, цен на нефть и инфляции в РФ на декабрь 2020 года. По мнению специалистов, при определенных условиях можно рассчитывать на сохранение стабильных цен на ресурсы и соотношения стоимости валют.

После выборов в США многие интересуются дальнейшим состоянием глобальной экономики, колебаниями курса доллара, евро и рубля, стоимостью углеводородов в мире и возможным ростом цен в стране. На данные вопросы ответил первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев. По его мнению, в конце текущего года курс доллара не поднимется выше отметки в 76 рублей. При этом на курс национальной валюты влияет не только нефть, но и другие факторы. Доллар и евро вырастут при объявлении полного локдауна и остановке экономики.

Также можно ожидать позитивной динамики цен на нефть, несмотря на медленный подъем стоимости этого ресурса, в декабре за один баррель будут давать порядка 50 долларов США. Сейчас вследствие своевременных мер ОПЕК стоимость углеводородов не упала ниже той, при которой ее добыча все еще выгодна.

Что же до инфляции, то ее значение примерно на 10 процентов будет отличаться от данных ноября. При этом благодаря большему поступлению денежных средств на рынок России, ее значение достигнет 0,4 пункта. Коррективы в ситуацию может внести поднятие торговыми сетями цен из-за предпраздничного ажиотажа. Также следует ожидать укрепления европейской валюты по отношению к доллару. Учитывая постоянное накачивание экономики долларами, следует предполагать выделения значительных средств от Европейского банка на укрепление позиций евро. В декабре он закрепится на уровне 1.25 за доллар.