Мнение: Написание о царях московских

29.11.2020, 11:12, Разное

Сегодня разглядываем театральную графику художников Серебряного века и читаем соответствующие стихи.



Федор Федоровский. Эскиз костюмов для оперы "Хованщина", 1912

Написание о царях московских

1

Царь Иван был ликом некрасив,

Очи имея серы, пронзительны и беспокойны.

Нос протягновенен и покляп.

Ростом велик, а телом сух.

Грудь широка и туги мышцы.

Муж чудных рассуждений,

Многоречив зело,

В науке книжной опытен и дерзок.

А на рабы от Бога данные жестокосерд.

В пролитьи крови

Неумолим.

Жен и девиц сквернил он блудом много.

И множество народа

Немилостивой смертью погубил.

Таков был царь Иван.

Дмитрий Стеллецкий. "Иван Грозный", 1907



2

Царь же Федор

Был ростом мал,

А образ имея постника,

Смирением обложен,

О мире попеченья не имея,

А только о спасении душевном.

Таков был Федор-царь.

Дмитрий Стеллецкий. Эскиз костюма Бориса Годунова к трагедии А.К. Толстого "Федор Иоаннович". 1908



3

Царь Борис — во схиме Боголеп —

Был образом цветущ,

Сладкоречив вельми,

Нищелюбив и благоверен,

Строителен зело

И о державе попечителен.

Держась рукой за верх срачицы, клялся

Сию последнюю со всеми разделить.

Единое имея неисправленье:

Ко властолюбию несытое желанье

И ко врагам сердечно прилежанье.

Таков был царь Борис.

Фёдор Федоровский. Царь Борис. Эскиз костюма царя. 1927 к опере «Борис Годунов»



4

Царевич Федор — сын царя Бориса —

Был отрок чуден,

Благолепием цветущ,

Как в поле крин, от Бога преукрашен,

Очи велики, черны,

Бел лицом,

А возраст среден.

Книжному научен почитанью.

Пустошное али гнилое слово

Из уст его вовек не исходише.

Иван Билибин. Эскиз декорации просцениума первого действия к опере "Борис Годунов" М.П.Мусоргского (неосуществленная постановка). 1941



5

Царевна Ксения

Власы имея черны, густы,

Аки трубы лежаще по плечам.

Бровьми союзна, телом изобильна,

Вся светлостью облистана

И млечной белостью

Всетельно облиянна.

Воистину во всех делах чредима.

Любила воспеваемые гласы

И песни духовные.

Когда же плакала,

Блистала еще светлее

Зелной красотой.

Глинский Н.Б., Мусоргский "Борис Годунов". 1945 г. Эскиз костюма Ксении.



6

Расстрига был ростом мал,

Власы имея руды.

Безбород и с бородавкой у переносицы.

Пясти тонки,

А грудь имел широку,

Мышцы толсты,

А тело помраченно.

Обличьем прост,

Но дерзостен и остроумен

В речах и наученьи книжном.

Конские ристалища любил,

Был ополчитель смел.

Ходил танцуя.

Фёдор Федоровский «Стрельцы». Эскиз мужских костюмов к спектаклю. 1949. «Хованщина»



7

Марина Мнишек была прельстительна.

Бела лицом, а брови имея тонки.

Глаза змеиные. Рот мал. Поджаты губы.

Возрастом невелика,

Надменна обращеньем.

Любила плясания и игрища,

И пялишася в платья

Тугие с обручами,

С каменьями и жемчугом,

Но паче честных камней любяше негритенка.

Владимир Дмитриев. Эскиз женского костюма к опере "Борис Годунов" М.П. Мусоргского. 1928



8

Царь Василий был ростом мал,

А образом нелеп.

Очи подслеповаты. Скуп и неподатлив.

Но книжен и хитер.

Любил наушников,

Был к волхованьям склонен.

Дмитрий Стеллецкий. "Княжеские палаты" (диптих), 1915



9

Боярин Федор — во иночестве Филарет —

Роста и полноты был средних.

Был обходителен.

Опальчив нравом.

Владетелен зело.

Божественное писанье разумел отчасти.

Но в знании людей был опытен:

Царями и боярами играше,

Аки на тавлее.

И роду своему престол Московский

Выиграл.

Михаил Григорьев. Эскиз декорации Красного крыльца к сп. "Борис Годунов". 1939.



10

Так видел их и, видев, записал

Иван Михайлович

Князь Катырев-Ростовский.

Максимилиан Волошин

23 августа 1919 (Коктебель)

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Данный текст является переложением на современный русский язык реального древнего текста, оставленного князем Катыревым-Ростовским. Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский, либо некто под его присмотром, написал «Повесть книги сея от прежних лет: о начале царствующего града Москвы» (так называемую «Летописную книгу»), рассказывающую о событиях начала XVII века, которая является наиболее связным рассказам о Смутном времени. К ней и присоединено это «написание вкратце о царех московских».

Исходник Написания, использованный Волошином, под катом для любознательных.

Царь Иван образом нелепым, очи имея серы, нос протягновен и покляп; возрастом велик бяше, сухо тело имея, плещи имея высоки, груди широкы, мышцы толсты; муж чюднаго разсуждения, в науке книжняго почитания доволен и многоречив зело, ко ополчению дерзостен и за свое отечество стоятель. На рабы от бога данныя ему жестосерд велми, на пролитие крови и на убиение дерзостен велми и неумолим; множество народу от мало и до велика при царстве своем погуби, и многия грады своя поплени, и многия святителския чины заточи и смертию немилостивою погуби, и казни многая содеях над рабы своими, жен и дщерей блудом оскверни. Той же царь Иван многая и благая сотвори, воинство велми любляше и требующая ими от сокровищ свое неоскудно подаваше. Таков бе царь Иван.

Царь же Федор возрастом мал бе, образ посничества нося, смирением обложен, о душевней вещи попечение имея, на молитве всегда предстоя и нищим, требующая подая; о мирских же ни о чем попечение имея, токмо о душевном спасении. От младенства даже и до конца своего тако пребысть, за сие же спасенное дело бог царство его миром огради, и враги его умири, и время благотишно подаде. Таков бе царь Феодор.

Царь же Борис благолепием цветуще и образом своим множество людей превзошел, возрасту посредство имея; муж зело чюден в разсуждении ума доволен и сладкоречив велми, благоверен и нищелюбив и строителен зело, о державе своей многое попечение имея и многое дивное о себе творяше. Едино же имея неисправление и от бога отлучение: ко врачей сердечное прилежание и ко властолюбию несытное желание; и на прежебывших ему царей ко убиению имея дерзновение, от сего же и возмездие восприят.

Царевич Федор Борисович, сын царя Бориса, отроча зело чюдно, благолепием цветуще, яко цвет дивный на селе, от бога преукрашен, и яко крин в поле цветущи; очи имея велики черны, лице же ему бело, млечною белостию блистаяся, возрастом среду имея, телом изобилен. Научен же бе от отца своего книжному почитанию, во ответех дивен и сладкоречив велми, пустошное же и гнилое слово никогда же изо уст его исхождаше, о вере же и о поучении книжном со усердием прилежа.

Царевна же Ксения, дщерь царя Бориса, девица сущи, отроковица чюднаго домышления, зелною красотою лепа, бела велми, ягодами румянна, червлена4 губами, очи имея черны велики, светлостию блистаяся; когда же в жалобе слезы из очию испущаше, тогда наипаче светлостию зелною блистаху; бровми союзна, телом изобилна, млечностию белою облиянна, возрастом не высока, ни ниска, власы велики имея черны, велики, аки трубы по плечам лежаху. Во всех женах благочиннейша и писанию книжному навычна, многим цветяше благоречием воистину во всех делех чредима; гласы воспеваемыя любляше и песни духовныя любезне слушати желаше.

Рострига возрастом мал, груди широкы имея, мышцы толсты, лице же имея не царсково достояния, препростое обличив имея, и все тело его велми помраченно. Остроумен же, паче и в научении книжном доволен, дерзостен и многоречив зело, конское рыстание любляше велми, на враги своя ополчитель смел, храбрость и силу имея, воинство же любяше. Таков бо Рострига.

Царь Василий возрастом мал, образом же нелеп, очи подслепы имея, книжному почитанию доволен и в рассуждении ума зело силен, скуп велми и неподатлив; ко единым же тем тщание имея, которые во уши ему ложное на люди шептаху, он же сих веселым лицем восприимае, и в сладость их послушати желаше, и к волхвованию прилежаше, а о воех своих не радяше.

При сравнении с исходником видно, что поэт дополнил галерею лиц Смутного века недостающими персонами, например, Мнишек и Филаретом.

Стихотворение Волошина, второе авторское название которого «Запись о смутнянках», входит в его стихотворный цикл «Пути России». Оно было первым опытом Волошина в переложении оригиналов древнерусской литературы. Еще известно его переложение Жития протопопа Аввакума, Жития инока Епифания, а также он написал поэму о граде Китеже, «О Дметриусе — императоре», о Владимирской Богоматери и т. д.

Лит.: Коновалова О. Ф. «Написание о царях московских» И. М. Катырева-Ростовского в переложении М. А. Волошина // Труды Отдела древнерусской литературы. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979 . — Т. XXXIII. — С. 380—384.