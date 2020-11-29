Посчитаем чужие деньги? – Личное мнение

29.11.2020, 11:10, Разное

Дочь певицы Алсу, известная по участию в шоу Голос на Первом, выбрали глашатаем от России на детском Евровидении в Польше.

Микелла Абрамова объявит результаты — какую оценку поставила Россия той или иной исполнительнице? Вот об этом и расскажет внучка нефтяного миллиардера в прямом эфире.



Фото: Соцсети

Такой «выбор» глашатой девочки многих опять навёл на грустные мысли.

Кто делал выбор? Как его делали? Опять СМС? Или кто-то конкретно на Первом выбрал — им не хватило скандала на Голосе? Короче, что это за выборы, и почему в них не победил кто-то другой?

Лично я не понимаю устремлений семьи Сафиных, имеющей миллиарды от нашей нефти, пропихнуть в медийное пространство девчонку, вопреки отторжению миллионов людей.

Многие возмутились. Говорят, лучше бы обычного талантливого ребёнка увидели в телевизоре. Для большинства выборы и дочь Алсу подсознательно подозрительны.

Однако, ради объективности, есть и два типа комментариев в защиту Микеллы.

Первый типичный комментарий про деньги: «Что пристали то… ну есть возможность и желание почему нет!? Обсуждать внешность ребенка 🤯 считать чужие деньги…. !!!!»

Второй про зависть: «по моему мнению люди , которые пишут что ей все купила Алсу – просто завидуют . Безусловно в России есть талантливые дети , но многие сидят и ничего не делают , не напоминают о себе!»

Всё, других мнений в защиту нет.

То есть, если вы против деятельности Абрамовых-Сафиных по продвижению девочки, вы или считаете чужие деньги, или завидуете, а, может, даже всё вместе.

Не знаю, лично я не считаю нефтяные деньги конкретно чьими-то — они наши. Придёт время, когда итоги приватизации пересмотрят и заставят нуворишей отдать всё. Про зависть — завидовать Микелле? Это странно. В столь юном возрасте иметь такую волну хейта — врагу не пожелаешь.

Но мама Микеллы Алсу считает видимо, что мы все уроды, которые считают их деньги и люто завидуем им.

Права она, как считаете? Считаете чужие деньги, завистники?