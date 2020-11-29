 

Посчитаем чужие деньги? – Личное мнение

29.11.2020, 11:10, Разное

Дочь певицы Алсу, известная по участию в шоу Голос на Первом, выбрали глашатаем от России на детском Евровидении в Польше.

Микелла Абрамова объявит результаты — какую оценку поставила Россия той или иной исполнительнице? Вот об этом и расскажет внучка нефтяного миллиардера в прямом эфире.


Фото: Соцсети

Такой «выбор» глашатой девочки многих опять навёл на грустные мысли.

Кто делал выбор? Как его делали? Опять СМС? Или кто-то конкретно на Первом выбрал — им не хватило скандала на Голосе? Короче, что это за выборы, и почему в них не победил кто-то другой?

Лично я не понимаю устремлений семьи Сафиных, имеющей миллиарды от нашей нефти, пропихнуть в медийное пространство девчонку, вопреки отторжению миллионов людей.

Многие возмутились. Говорят, лучше бы обычного талантливого ребёнка увидели в телевизоре. Для большинства выборы и дочь Алсу подсознательно подозрительны.

Однако, ради объективности, есть и два типа комментариев в защиту Микеллы.

Первый типичный комментарий про деньги: «Что пристали то… ну есть возможность и желание почему нет!? Обсуждать внешность ребенка 🤯 считать чужие деньги…. !!!!»

Второй про зависть: «по моему мнению люди , которые пишут что ей все купила Алсу – просто завидуют . Безусловно в России есть талантливые дети , но многие сидят и ничего не делают , не напоминают о себе!»

Всё, других мнений в защиту нет.

То есть, если вы против деятельности Абрамовых-Сафиных по продвижению девочки, вы или считаете чужие деньги, или завидуете, а, может, даже всё вместе.

Не знаю, лично я не считаю нефтяные деньги конкретно чьими-то — они наши. Придёт время, когда итоги приватизации пересмотрят и заставят нуворишей отдать всё. Про зависть — завидовать Микелле? Это странно. В столь юном возрасте иметь такую волну хейта — врагу не пожелаешь.

Но мама Микеллы Алсу считает видимо, что мы все уроды, которые считают их деньги и люто завидуем им.

Права она, как считаете? Считаете чужие деньги, завистники?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / В Хабаровске уже седьмую субботу подряд прошли акции в поддержку Фургала

01.10 / Усыновителям в России планируют предоставить льготную ставку по ипотеке

03.09 / Скандалы: Отдай триллион

20.10 / Мнение: Антиковидное сопротивление в Европе

25.06 / Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой

10.08 / Сын Рудковской и Плющенко пожаловался на изнурительные занятия на льду

26.10 / Мнение: Передовой украинский опыт по декоммунизации

18.09 / Валентину Легкоступову могли насильно выдать замуж

16.10 / Можно ли кипятить чужую зубную щетку?

23.08 / Ученые: Люди не способны отличить болезненные кашель и чихание от аллергических

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска