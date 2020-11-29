 

В РФ за сутки выявили 26,6 тыс. случаев коронавируса

29.11.2020, 10:58, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 26 683 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 26 683 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 22,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6798, Санкт-Петербурге – 3701, Московской области – 1069.

Всего в стране выявлено 2 269 316 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 761 457 человек, из них 21 987 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 459 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 39 527 человек.

Накануне, 28 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27100. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 417.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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