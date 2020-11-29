 

Правительство решило увеличить квоты на ввоз и производство обезболивающих средств

29.11.2020, 10:58, Новости дня

В РФ будут увеличены квоты на ввоз и производство обезболивающих медицинских препаратов, а также на их хранение и производство, информирует пресс-служба правительства.

В сообщении на сайте кабмина указывается, что «в РФ станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил».

Для этого было принято решение «увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарственным обеспечением в РФ в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

25.11 / “На это смотреть больно”, “Триллер”. Полякова показала, как ей снимали цветные линзы

27.07 / Республиканцы в Сенате представят пакет помощи в связи с COVID-19

19.11 / Палата представителей призвала Белый дом к санкциям за отравление Навального

04.07 / Космическому туристу собрались разрешить выход в открытый космос на полтора часа

04.08 / В США приступили к разработке сверхзвукового пассажирского самолета

23.11 / 19,4% украинцев заявили, что уже переболели COVID-19 – опрос

25.07 / Эксперт не согласился с мнением США по российскому спутнику-инспектору

14.09 / В России отменили конкурс концепций мавзолея без Ленина. С дня начала приема предложений прошло два дня

24.10 / Белый дом на Хэллоуин откроют для “призраков, фей, супергероев и крошечных гоблинов”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска