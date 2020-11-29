Правительство решило увеличить квоты на ввоз и производство обезболивающих средств

29.11.2020, 10:58, Новости дня

В РФ будут увеличены квоты на ввоз и производство обезболивающих медицинских препаратов, а также на их хранение и производство, информирует пресс-служба правительства.

В сообщении на сайте кабмина указывается, что «в РФ станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил».

Для этого было принято решение «увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарственным обеспечением в РФ в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону.