Мнение: Робин Гуд наоборот

29.11.2020, 10:52, Разное

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила в беседе с агентством "Прайм" о планах в будущем году проверить пенсионеров на предмет дополнительных доходов.

Суть подобных планов прозрачна: по закону к той нищенской пенсии, которую платят подавляющему числу пенсионеров, и которой недостаточно даже для биологического выживания, нужно доплачивать надбавки, чтобы подтянуть пенсионную подачку к прожиточному уровню. Он, мягко говоря, тоже невелик. Но даже эти мизерные доплаты – избыточная роскошь, а потому возможна проверка, в ходе которой практически у любого пенсионера может найтись какой-нибудь "сверхдоход" – скажем, дети периодически переводят престарелым родителям на карту какие-то суммы. Либо пенсионер где-то подработает: пол помоет, за соседским ребенком посмотрит. Это и станет основанием обвинить его в преступном злоумышлении, направленном на обман государства и получении незаконной надбавки. Какие именно будут критерии, согласно которым пенсионера можно будет лишить надбавки – чиновничья мысль найдет и изобретет. И, конечно, к любому "сверхдоходу" будет применена презумпция виновности – пенсионер должен будет доказывать, что это не регулярный доход, что он никого не обманывает, что так получилось. И, скорее всего, не докажет.

Государство воров и убийц – это Робин Гуд наоборот. Грабит слабых и беззащитных и отдает их деньги богатым и сильным. Неудивительно, если нами правят вчерашние рэкетиры и бандиты – они по-другому и не умеют.