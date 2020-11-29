 

Пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы

29.11.2020, 10:44, Разное

У людей будут искать дополнительные доходы. Эксперты считают, что многие пожилые люди имеют незадекларированную прибыль, но при этом продолжают претендовать на надбавки.

Решение проверить пенсионеров в России чиновники приняли по итогам ревизии Счетной палаты, в ходе которой обнаружились нарушения. Если у кого-то из них обнаружатся доходы, от обманщиков потребуют вернуть незаконные средства в Пенсионный фонд.

Кроме того, проверка ожидает тех, кто получает дополнительные выплаты в северных регионах. Ведь, по мнению чиновников, некоторые люди могут находиться где-нибудь в Сочи, при этом получая “северные” надбавки.

По словам
доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты (ТПП) Людмилы Ивановой-Швец, после проверок пенсионеров в России на незаконные доходы будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам. Она добавила, что у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить.

Как писали “Дни.ру”, согласно нововведениям, если человек не приходит за пенсией в России шесть месяцев – деньги временно перестанут ему поступать. Подобная мера коснется инвалидов не прошедших переосвидетельствование.



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