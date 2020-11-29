 

Виктория Боня вызвала скорую помощь сразу после дня рождения

29.11.2020, 10:42, Разное

Виктория Боня сразу после празднования дня рождения в Дубае вызвала скорую помощь. Подробности о своих проблемах со здоровьем она рассказывать не стала.
В апартаменты к Виктории Боне пришли одновременно несколько медработников. Что именно произошло со знаменитостью, пока не сообщается. Артистка только уточнила, что болевые ощущения испытывает уже второй день. Боня в разделе «Истории» в социальной сети «Instagram» пожаловалась, что сразу же «посыпалась» после того, как ей исполнился 41 год.

Врач приехал к Виктории Боне, чтобы сделать укол. При этом в шутку медик сказал, что за всю свою практику видел много женских ягодиц. Несмотря на это, модель не стала раздеваться полностью.

День рождения Виктория Боня провела в узкой компании близких и друзей. Через неделю знаменитость намерена прилететь в Москву, чтобы организовать масштабную вечеринку в стиле Гэтсби.



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