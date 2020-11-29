 

“Поступил подло”: Вадима Казаченко возмутили слова директора Ротару о его нищете

29.11.2020, 10:42, Разное

Российский певец Вадим Казаченко возмутился словами директора Софии Ротару Сергея Лаврова по поводу его нищеты. Артист считает, что он поступил подло по отношению к нему.
Казаченко не скрывает, что в связи с пандемией у всех представителей шоу-бизнеса имеются проблемы. Однако он и Ирина Аманти не жаловались Сергею Лаврову ни на что. Певец и его продюсер давно не общались лично с директором Софии Ротару. Казаченко не понимает, зачем было давать подобное интервью.

Несколько раз певец принимал участие в концертах, организованных Сергеем Лавровым. Последнее выступление состоялось в Рязани в феврале нынешнего года. Тогда директор Софии Ротару никому не рассказывал о сотрудничестве с Казаченко и Аманти и о новых песнях.

Теперь десятки СМИ пишут о бедственном положении Вадима Казаченко и других артистов, которых упомянул Сергей Лавров. Он не скрывает, что имеются проблемы, но они есть у всех представителей индустрии. Каждый из знаменитостей может рассказать о них самостоятельно.

Казаченко отметил, что Лаврову, находящемуся в Италии, известен его номер телефона. Также при желании у него есть возможность поддержать артистов и музыкантов материально. Казаченко и Аманти ждут, когда слова, сказанные в интервью, будут опровергнуты, пишет издание «Телепрограмма».



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