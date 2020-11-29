 

Авиакомпания “Победа” планирует возобновить рейсы в Германию, несмотря на коронавирус

29.11.2020, 10:42, Разное

Авиакомпания «Победа» намерена, несмотря на коронавирус, возобновить рейсы в Германию. Продажа билетов на данное направление уже открыта. Из Москвы можно попасть в Берлин и Кельн.
Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер провел пресс-конференцию, где пояснил о прогнозах правительства страны. Также была поднята тема коронавируса, вспышка которого произошла в Берлине. Частично ограничительные меры продлятся до начала весны, если под особый контроль не будет взять рост числа инфицированных.

Полную картину относительно COVID-19 оценить невозможно. В то же время в большей части Германии на 100 тысяч жителей зарегистрировано свыше 50 случаев заражения. Если количество заболевших будет снижаться, то карантин ослабят.

В прошлую среду канцлер Германии Ангела Меркель провела совещание с лидерами 16 федеральных земель по поводу продления ограничений и ужесточениz мер против коронавируса до 20 декабря. Отмена локдауна возможна после 25 декабря. В данный период будут разрешено работать большинству заведений и государственных учреждений.

Авиасообщение между Германией и Россией должно возобновиться с 26 декабря. Лоукостер «Победа» будет выполнять международные рейсы по выходным дням. Регулярные перелеты разрешены пока не были из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим компания станет выполнять грузопассажирские перевозки. На борт смогут войти определенные категории граждан, которые имеют право на въезд в ФРГ, несмотря на COVID-19, пишет портал «Глобал.МСК».



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