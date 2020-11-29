Мнение: Универсальное лекарство

29.11.2020, 10:36, Разное

В США сейчас захватившие власть сектанты предлагают универсальное лекарство от подростковых проблем: смену пола. Не нравится своё отражение в зеркале? Меняй пол. Нет друзей? Меняй пол. Никак не приходит большая и чистая любовь? Меняй пол. И горе психологу, который попытается остановить оболваненную жертву сектантов до того, как она ляжет под нож мясников. На него немедленно навесят ярлык ретрограда-трансфоба, и будет за счастье, если он сможет остаться в своей профессии.

Последние годы я наблюдаю в Рунете похожее явление, только у нас в качестве универсального лекарства от всех болезней предлагают не смену пола, а смену государственного строя: с капитализма на социализм. Практически в каждый мой пост приходят блогеры, которые изо дня в день повторяют один и тот же комментарий: «все наши проблемы от капитализма, мы должны поменять капитализм на социализм».

Доходит до нелепости. Я пишу статью про изобилие сортов туалетной бумаги на полках, мешающее покупателю сделать верный выбор. В комментариях немедленно предлагают заменить капитализм на социализм, как будто при социализме туалетная бумага не была дефицитом, за которым охотились, и ради которого стояли в очередях. Я пишу статью про специалистов, которым работодатели иногда не готовы платить значительно выше среднего по отрасли уровня. В комментариях тут же обвиняют во всём капитализм, как будто при социализме уравниловка не была одним из главных токсичных факторов в экономике!

https://olegmakarenko.ru/1957259.html

Как говорят японцы, «когда у тебя в руках молоток, любая проблема похожа на гвоздь». Услышав о каком-нибудь лекарстве, реально работающем или шарлатанском, увлечённый человек пытается не только скармливать это лекарство каждому встречному, но и смазывать лекарством скрипящие двери, и добавлять лекарство для прочности в цементный раствор. Согласно закону больших чисел, иногда результаты «лечения» оказываются сносными, что только укрепляет фанатиков в их заблуждениях.

Оглянитесь вокруг: вы удивитесь, как сильно люди любят давать одинаковые советы по любому поводу.

Болит спина? Худей. Не любят девушки? Худей. Не найти работу? Худей. Всё валится из рук, плохое настроение? Худей.

Болит спина? Займись спортом. Не любят девушки? Займись спортом. Не найти работу? Займись спортом. Всё валится из рук, плохое настроение? Займись спортом.

Или ещё, гендер-специфичный вариант:

Болит спина? Рожай. Мужчины не обращают внимания? Рожай. Не найти работу? Рожай. Всё валится из рук, плохое настроение? Рожай.