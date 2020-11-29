Бой Тайсона и Джонса завершился ничьей. Видео

29.11.2020, 10:30, Новости дня

В Карсоне (Калифорния, США) на арене Dignity Health Sports Park состоялся выставочный поединок Майка Тайсона и Роя Джонса – младшего, сообщает isport.ua.

Легендарные боксеры с первого раунда начали размениваться ударами, однако ни один из них сильно не задел соперника. Уже со второго раунда они перешли в клинч.

С каждым раундом, который длился две минуты, а не три, была заметна усталость боксеров. Тайсон изредка поражал быстрыми атаками, а Джонс старался сводить все к клинчу.

Таким образом Майк Тайсон и Рой Джонс прошли всю дистанцию в восемь раундов.

Судьи поединка присудили ничейный результат, а уникальный пояс WBC Frontline Battle достался двоим.

Как отмечает sport.ua гонорар Тайсона за бой составил $10 млн, его соперник получит $3 млн. Часть вырученных денег пойдет на благотворительность.

Полное видео боя опубликовано на YouTube-канале “Спорт-Экспресс”.

ВИДЕОВидео: Спорт-Экспресс / YouTube

Первоначально бой Джонса и Тайсона должен был пройти в сентябре. Однако бой перенесли ради обеспечения большей выручки с продаж pay-per-view.

В последний раз Тайсон выходил на ринг 15 лет назад, когда в 2005 году проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду. А вот у Джонса последний профи-бой датирован 2018 годом.