 

Сербия и Черногория взаимно выслали послов из-за исторического спора

29.11.2020, 10:30, Новости дня

Черногория объявила посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата. Такое заявление опубликовало в Twitter министерство иностранных дел страны в субботу, 28 ноября. 

@MFA_MNE declared #Serbian Ambassador Vladimir Bozovic persona non grata in accordance with Articles 9 and 41 of Vienna Convention on Diplomatic Relations

— MFA Montenegro (@MFA_MNE) November 28, 2020

МИД Черногории объяснил высылку сербского посла постоянным вмешательством во внутренние дела страны. Как утверждают в ведомстве, Божович игнорировал неоднократные устные и письменные предупреждения о недопустимости такого поведения. 

Amb. Bozovic performed a continuous interference in the internal affairs of #Montenegro, behaving incompatibly with the usual and acceptably standards of diplomatic office, ignoring several verbal and written warnings about the inadmissibility of such behavior.

— MFA Montenegro (@MFA_MNE) November 28, 2020

Божович называл собрание народных представителей Черногории, состоявшееся в городе Подгорице (Великая народная скупщина сербского народа в Черногории) “незаконным и нелегитимным”.

Yesterday Ambassador Bozovic called the illegal and illegitimate Podgorica Assembly “liberation” and the “free will” of the #Montenegrin people, which once again, in the most direct way, belittled the state that gave him diplomatic hospitality.

— MFA Montenegro (@MFA_MNE) November 28, 2020

МИД Черногории указал, что 29 ноября 2018 году парламент страны принял резолюцию об отмене решений Подгорицкой скупщины.

On November 29, 2018 MNE Parliament adopted a Resolution on the annulment of the decisions of the Podgorica Assembly which abolished the sovereignty of #Montenegro, annexed its territory to the Kingdom of Serbia and the forcibly dethroned King Nikola Petrovi * Njegoš.

— MFA Montenegro (@MFA_MNE) November 28, 2020

Сербия в ответ объявила персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича, руководствуясь принципом взаимности. Сербское министерство иностранных дел приказало дипломату покинуть страну в течение 72 часов.

Дипломатический скандал разгорелся за четыре дня до правительственных изменений в Подгорице. В следующую среду парламент Черногории должен утвердить новое правительство, которое поддерживает широкий оппозиционный альянс, пишет “Німецька хвиля”. Почти 30 лет Черногорией на различных должностях руководил президент Мило Джуканович. Доминирующей силой в новой правящей коалиции является просербский и пророссийский Демократический фронт. Его небольшие политические союзники по коалиции прозападные, но они, как и Демократический фронт, выступают против Джукановича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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