 

Правительство выделило больше 1,4 млрд рублей на закупку медицинского транспорта для сел

29.11.2020, 10:04, Новости дня

Больше 1,4 млрд рублей было выделено на закупку медицинского транспорта для сельской местности, деньги выделили раньше запланированного срока на фоне COVID-19, сообщила пресс-служба правительства России.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства, указывается, что «почти 1,5 млрд рублей будет направлено на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что деньги собирались выделить в 2021 году, но из-за пандемии закупку решили ускорить.

На выделенные деньги планируется купить 2 тыс. автомобилей в поликлиники, врачебные амбулатории, районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Транспорт будут использовать для выезда врачей на дом, транспортировки пациентов в больницы и для доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов.

Это поможет сделать медицинские услуги более доступными и снизить нагрузку на службу скорой помощи в селах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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