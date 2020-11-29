Отец Анджелины Джоли раскритиковал демократов и вступился за Дональда Трампа

29.11.2020, 9:48, Разное

Американский актер Джон Войт, отец Анджелины Джоли, обратился к гражданам в социальной сети Twitter. Он раскритиковал деятельность демократов и выразил свою поддержу Дональду Трампу.

Джон Войт продолжает вести активную деятельность, несмотря на свой возраст. В Twitter 81-летний актер затрагивает различные темы. За его публикациями следят около полумиллиона человек.

В одном из роликов отец Анджелины Джоли раскритиковал представителей Демократической партии. По его словам, они намерены сделать все, чтобы уничтожить Штаты. Войт убежден, что страну может спасти только Дональд Трамп.

Сам же актер считает, что все американцы будут находиться в опасности при главе администрации Джо Байдене. По информации портала «Политэксперт», отец Анджелины Джоли уже не в первый раз высказывается на эту тему. Ранее он уже критиковал Джо Байдена за то, что он поспешно объявил себя победителем на прошедших президентских выборах.