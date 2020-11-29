Актриса Екатерина Волкова дала советы по борьбе с ленью

29.11.2020, 9:48, Разное

Популярная российская актриса Екатерина Волкова дала советы относительно того, как можно бороться с ленью. В свободное время звезда сериала «Воронины» решила пообщаться с поклонниками в социальной сети Instagram, поэтому предложила им задать вопросы на интересующие их темы.

Фанаты не упустили возможности узнать что-то новое о жизни Екатерины Волковой. Некоторые спрашивали о рационе питания актрисы, кто-то интересовался интерьером дома и новыми творческими проектами. Один из вопросов касался духовного развития. Волкову спросили, как можно перестать постоянно лениться.

Как считает знаменитость, важно отличать моральный упадок сил от лени. Проблема может быть не связана с состоянием здоровья, но для головного мозга представляет собой ловушку. Сама же Волкова в свое время также страдала от лени. Однако она научилась быть более дисциплинированной. Не стоит требовать от самих себя все и сразу, важно обнулить старые претензии к себе. Кроме того, артистка посоветовала наладить режим сна и отдыха, начать читать интересные книги, пишет портал «Глобал.МСК».