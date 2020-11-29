Российская пенсионерка предотвратила массовое убийство в Германии

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29.11.2020, 9:37, Разное

82-летняя российская туристка Галина Лоева, гостившая в немецком Мюнхене, предотвратила теракт, броском картофеля обезвредив террориста вооруженного раритетным автоматом MP-38. Оглушенного стрелка до подъезда полиции успели обездвижить подоспевшие прохожие, таким образом, жертв удалось избежать, никто не пострадал.

Как выяснилось позже, неудавшимся стрелком был 20-летний коренной житель города Ральф Генричи. Он опубликовал в своем Facebook ссылку на документ с 14-страничным манифестом «О превосходстве белой нации», где рассказал о своих националистических и ксенофобских взглядах, о школьной травле со стороны «унтерменшей», искусственном занижении оценок некоторыми учителями, а также частых наказаний в виде лишения компьютерных игр со стороны родителей, из-за его арийского происхождения.

«Иду я по улице с сумкой продуктов, а тут этот мальчик из сумки автомат достает и начинает там чего-то его крутить, щелкать. От деда остался, наверное, у немцев оно ведь завсегда так. И вот смотрю я на него и сразу вспоминаю военные времена. В детстве видела, как такие же мальчики у нас в деревне людей мучали. Ну накатили эти мысли, я разозлилась и как кинула в него картошкой, так этот ариец сразу на землю опал, как листочек с березки», — рассказывает пенсионерка.

Администрация Мюнхена выразила признательность Лоевой за проявленную смелость, наградив ее суммой в 5 тысяч долларов и медалью Einsatzmedaille Gefecht, выдающейся за непосредственное участие в боевых действиях или борьбе с терроризмом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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