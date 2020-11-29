Боевики стреляли из противотанкового гранатомета вблизи Пивденного – штаб ООС

29.11.2020, 9:36, Новости дня

За прошедшие сутки, 28 ноября, боевики на Донбассе девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать наших воинов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечены вблизи Пивденного. Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументированы в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Также в Приазовье задокументирован пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/679461036264542/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.