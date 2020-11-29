В Украине за сутки почти 13 тыс. новых случаев COVID-19

29.11.2020, 9:36, Новости дня

На утро 29 ноября в Украине выявили 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди выявленных за сутки инфицированных 599 детей и 408 медработников.

За прошедшие сутки был госпитализирован 1561 человек, умерло 120 человек, выздоровело – 4243. Было проведено 49 180 тестирований, из них 39 233 – методом полимеразной цепной реакции, 9947 – методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек, выздоровело 339 378, скончалось 12 213 больных COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 69 018;

Винницкая область – 17 272;

Волынская область – 23 905;

Днепропетровская область – 37 651;

Донецкая область – 22 602;

Житомирская область – 29 590;

Закарпатская область – 23 065;

Запорожская область – 30 150;

Ивано-Франковская область – 35 930;

Киевская область – 36 996;

Кировоградская область – 5085;

Луганская область – 6239;

Львовская область – 45 636;

Николаевская область – 18 173;

Одесская область – 44 131;

Полтавская область – 21 779;

Ровенская область – 30 807;

Сумская область – 28 185;

Тернопольская область – 27 662;

Харьковская область – 55 221;

Херсонская область – 10 009;

Хмельницкая область – 29 419;

Черкасская область – 22 529;

Черновицкая область – 33 512;

Черниговская область – 18 113.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/829462077596789

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.