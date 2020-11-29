В Украине за сутки почти 13 тыс. новых случаев COVID-19
29.11.2020, 9:36, Новости дня
На утро 29 ноября в Украине выявили 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Среди выявленных за сутки инфицированных 599 детей и 408 медработников.
За прошедшие сутки был госпитализирован 1561 человек, умерло 120 человек, выздоровело – 4243. Было проведено 49 180 тестирований, из них 39 233 – методом полимеразной цепной реакции, 9947 – методом ИФА.
За все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек, выздоровело 339 378, скончалось 12 213 больных COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 69 018;
Винницкая область – 17 272;
Волынская область – 23 905;
Днепропетровская область – 37 651;
Донецкая область – 22 602;
Житомирская область – 29 590;
Закарпатская область – 23 065;
Запорожская область – 30 150;
Ивано-Франковская область – 35 930;
Киевская область – 36 996;
Кировоградская область – 5085;
Луганская область – 6239;
Львовская область – 45 636;
Николаевская область – 18 173;
Одесская область – 44 131;
Полтавская область – 21 779;
Ровенская область – 30 807;
Сумская область – 28 185;
Тернопольская область – 27 662;
Харьковская область – 55 221;
Херсонская область – 10 009;
Хмельницкая область – 29 419;
Черкасская область – 22 529;
Черновицкая область – 33 512;
Черниговская область – 18 113.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/829462077596789
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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