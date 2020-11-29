 

В Украине за сутки почти 13 тыс. новых случаев COVID-19

29.11.2020, 9:36, Новости дня

На утро 29 ноября в Украине выявили 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди выявленных за сутки инфицированных 599 детей и 408 медработников.

За прошедшие сутки был госпитализирован 1561 человек, умерло 120 человек, выздоровело – 4243. Было проведено 49 180 тестирований, из них 39 233 – методом полимеразной цепной реакции, 9947 – методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек, выздоровело 339 378, скончалось 12 213 больных COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 69 018;
Винницкая область – 17 272;
Волынская область – 23 905;
Днепропетровская область – 37 651;
Донецкая область – 22 602;
Житомирская область – 29 590;
Закарпатская область – 23 065;
Запорожская область – 30 150;
Ивано-Франковская область – 35 930;
Киевская область – 36 996;
Кировоградская область – 5085;
Луганская область – 6239;
Львовская область – 45 636;
Николаевская область – 18 173;
Одесская область – 44 131;
Полтавская область – 21 779;
Ровенская область – 30 807;
Сумская область – 28 185;
Тернопольская область – 27 662;
Харьковская область – 55 221;
Херсонская область – 10 009;
Хмельницкая область – 29 419;
Черкасская область – 22 529;
Черновицкая область – 33 512;
Черниговская область – 18 113.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/829462077596789

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Польша обещала Тихановской оказать Белоруссии финансовую помощь

28.07 / Сотрудникам предвыборного штаба Байдена запретили пользоваться TikTok

22.10 / Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки

17.10 / Инфекционист оценил влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу

28.09 / В Сети оценили шансы Бузовой на победу в боксерском поединке

12.10 / «Сбываются наши худшие кошмары» – в США опасаются появления вооружённых сторонников Трампа на избирательных участках

02.11 / Медведчук – Зеленский пытается узурпировать власть на Украине

19.11 / Адвокат Юрия Лозы раскрыл детали иска к Шнурову

16.11 / Ученые прогнозируют разрушительное цунами на Аляске

13.07 / В Одессе ужесточили карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска