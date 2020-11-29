В Черновцах 29 ноября проходит второй тур выборов мэра

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29.11.2020, 9:36, Новости дня

В воскресенье, 29 ноября в Черновцах начался второй тур выборов мэра города. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В избирательный бюллетень для повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы включены два кандидата: частный предприниматель Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии “Единая альтернатива”) и бизнесмен Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии “Команда Михайлишина”).

Кличук с 1998 года возглавляет компанию “Рома”, которая специализируется на оптовой продаже алкоголя, сигарет и продуктов питания. В 2006 – 2010 годах был депутатом горсовета Черновцов от партии “Батьківщина”. В 2018 году он вступил в партию “Самопоміч”, но в 2020-м перешел в собственный проект – партию “Единая альтернатива”.

Михайлишин в начале 2000-х был торговым представителем компании “Рошен”. С 2010-го – депутат “Партии регионов” и в этом же году его выбирают в Черновицкий горсовет, а после отставки тогдашнего мэра становится и. о. главы города, но ушел в отставку после победы Революции Достоинства. Михайлиина связывают с партией “Оппозиционная платформа – За жизнь”, которую на парламентских выборах-2019 он профинансировал на 1,2 млн грн.

В первом туре выборов Кличук получил 27,29% голосов, а Михайлишин – 21,33%.

В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования по выборам Черновицкого городского головы должны быть установлены не позднее 4 декабря.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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