 

Дегтярев провел личный прием жителей Хабаровской области

29.11.2020, 9:10, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел очередной прием граждан в формате видеоконференцсвязи из-за ограничений по эпидемиологической обстановке.

Врио главы региона проводил прием в преддверии Дня матери, потому приоритет был отдан женщинам, передает «ВостокМедиа».

Несколько жительниц Хабаровского края обратились к главе региона за помощью в решении вопросов как локального характера, важных для конкретной семьи, так и значимых для широкого круга мам.

Михаил Дегтярев подчеркнул при этом, что все вопросы, которые волнуют матерей, одинаково важны, и оказать содействие в их решении – особая ответственность власти.

Так, многодетная мама из Хабаровска Маргарита Липатова попросила главу региона помочь с переводом ее четырехлетнего сына в детский сад поближе к дому. Сейчас ей приходится возить малыша в садик на другой конец города. Обратиться к главе региона она решила после того, как ни одна из инстанций не смогла ей помочь в решении данного вопроса. Михаил Дегтярев дал соответствующее поручение, и проблема многодетной матери в ближайшее время будет решена.

Мамы из села Ракитного Хабаровского района беспокоятся за безопасность своих детей, которым из-за отсутствия оборудованного тротуара приходится ходить в школу по проезжей части. Сейчас перед краевыми министерствами транспорта и дорожного хозяйства, а также администрацией Хабаровского района поставлена задача: к 1 июля завершить обустройство безопасной пешеходной дорожки на указанном участке.

Обращение председателя Хабаровской краевой общественной организации «Союз родителей детей-инвалидов» Елены Смоликовой касалось компенсации ипотечных платежей для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Она попросила главу региона рассмотреть возможность введения региональной социальной выплаты, которая позволит гасить остаток основного долга. Общественница отметила, что это стало бы огромным подспорьем для родителей детей-инвалидов.

Исполнение всех поручений, отданных по итогам встреч с матерями, Михаил Дегтярев взял на личный контроль.

«Как исполнены поручения по этим вопросам, проконтролирую лично. А всем женщинам Хабаровского края хочу сказать: главное, что вы можете и должны дать своим детям – это любовь и заботу. А в остальном мы вас всегда поддержим», – резюмировал Михаил Дегтярев.



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