 

“Надо тысяч пятьсот в месяц”: Звезда КВН рассекретила затраты

29.11.2020, 8:56, Разное

Популярная юмористка призналась, что ее заработки из-за пандемии коронавируса упали и для полного счастья ее выручки не хватает. У Елены Борщевой большая семья: муж Валерий и две дочери – 13-летняя Марта и четырехлетняя Ума. Супруг звезды КВН работает персональным тренером и забота о финансах семьи легла на его сильные плечи. У мужчины есть обеспеченные клиенты, благодаря которым он может прокормить жену и детей, хотя из-за коронавирусных ограничений их стало намного меньше.

“Для комфортной жизни нам надо тысяч пятьсот в месяц”, – призналась Елена Борщева. Юмористка подчеркнула, что эта сумма нужна ее семейству для того, чтобы не отказывать себе в удовольствиях и хорошо себя чувствовать. Из-за отсутствия публичных выступлений артистке не удается зарабатывать полмиллиона в месяц, поэтому ее супруг работает не покладая рук.

Елена Борщева предполагает, что введенные из-за ковида запреты и установки могут длиться еще пару-тройку лет. Тогда, как считает юмористка, всем придется несладко. Сейчас актриса не ожидает быстрого возращения к привычной жизни, она свыклась с мыслью о том, что ситуация с пандемией слишком серьезна. Однако звезда КВН верит, что все закончится благополучно.



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