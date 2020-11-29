 

ГИБДД решила дать агрегаторам такси доступ к данным о наличии прав у водителей

29.11.2020, 8:16, Новости дня

В 2021 году агрегаторы такси и каршеринговые компании получат доступ к данным о наличии у водителей прав, информирует пресс-центр МВД.

Организации, допускающие граждан к управлению транспортными средствами, в режиме онлайн «смогут получать информацию о наличии у водителей прав с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг». Специальные сервисы должны начать работу в 2021 году, передает ТАСС.

«Пакетные» автоматизированные проверки нужны для профилактики и недопущения к работе людей, которые лишены или вовсе не получили водительские права. Сейчас проверить водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения можно «в открытом доступе на официальном интернет-портале Госавтоинспекции».

Напомним, по всей РФ уже заработал суперсервис (комплекс госуслуг в режиме онлайн) «Европротокол онлайн», позволяющий оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. Кроме того, ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей.



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