Спад рождаемости произошел в США на фоне коронавируса

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29.11.2020, 8:16, Новости дня

Пандемия коронавирусной инфекции могла повлиять на спад рождаемости в США на 10-15%, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Баранова сообщила на своем канале в YouTube, что в США «в октябре – ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом – примерно на 10-15%». По ее мнению, «люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили: все, детей рожать не будем».

При этом она считает странным, что спад рождаемости в США наблюдается уже на данный момент.

Профессор также назвала возможные причины такой ситуации: «Многие штаты, может быть, в связи с тем, что у нас коронавирусная эпидемия, про рождаемость забыли и вообще не сообщают об этом. Или люди дома рожают, а ребенка через месяц регистрируют. Из-за этого такой провал видим».

Между тем в РФ зафиксировали рост рождаемости.



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