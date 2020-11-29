 

Работала в поле и на ферме: супермодель из Вьетмана выбилась из нищеты и покорила мир

29.11.2020, 8:02, Разное

До Тхи Ха рассказала журналистам о своем нелегком пути к мечте. По словам девушки, она все детство трудилась в поле, а на ферме отца она следила за животными. В какой-то момент Ха поставила себе цель: помочь родителям выбраться из нищеты и накопить на обучение в университете.

В 2018-ом До смогла поступить в ханойский Национальный экономический университет. Но проживание в столице было недешевым, поэтому девушка стала работать в местном баре и перевозчицей телят. Ей удавалось совмещать эту деятельность и учебу.

Выслушивая комплименты от однокурсников и незнакомцев, Ха становилась увереннее в себе. Позже она подала заявку на участие в конкурсе красоты. Пройдя отборочный этап, девушка стала представлять свой университет. До не ожидала, что дойдет до финала и выиграет.

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Публикация от Đỗ Hà (@doha_20.07)

Далее последовали еще несколько конкурсов, на которых Ха удостоилась высоких похвал. Ей удалось получить звание “Мисс Вьетнам”. Победа в престижном проекте страны дала ей не только корону и 15 тысяч долларов, но и возможность стать очень популярной.

До считает, что своим примером может вдохновлять других девушек. Она благодарна родителям, которые на протяжении всего пути ее поддерживали. Ха пообещала, что денежные средства, которые она получила на конкурсе, потратит на развитие бизнеса отца.



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