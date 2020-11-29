Названы полезные свойства продуктов с большим содержанием витамина С

29.11.2020, 8:00, Разное

Аскорбиновая кислота или витамин С является важнейшим питательным элементом и природным антиоксидантом. Медицинские специалисты назвали полезные для организма человека свойства продуктов с большим содержанием водорастворимого компонента.

Главной функциями витамина С является повышение иммунитета и борьба с воздействием на клетки свободных радикалов. Он необходим для улучшения усвоения железа, синтеза коллагена, укрепления костной системы, метаболизма белка, регуляции процесса кроветворения, выведения токсинов из организма, нормализации работы поджелудочной железы, профилактики рака органов пищеварения и заболеваний мочеполовой системы.

Для женщин дневная норма аскорбиновой кислоты составляет 75 мг, для мужского пола в сутки нужно 90 мг вещества. В организме элемент не вырабатывается, поэтому в качестве источника витамина выступают БАДы и продукты питания. Витамин С содержится в лимонах, однако в день допустимо употреблять всего одну-две дольки, так как в большем количестве у человека может возникнуть гипервитаминоз. Медики не рекомендуют увлекаться цитрусом тем, кто страдает гастритом, панкреатитом, язвой желудка, а также детям до 3 лет и кормящим грудью.

Источником аскорбиновой кислоты является шиповник. В 100 граммах плодов дикой розы содержится более 1000 мг витамина. В период вирусных заболеваний врачи-терапевты советуют выпивать в сутки по стакану отвара из шиповника. Это поможет укрепить иммунитет, нормализовать давление, предотвратить неврозы.

Зеленый перец чили богат витамином С – 100 граммов содержит 250 мг органического соединения. Он считается одним из лучших источников аскорбиновой кислоты. Овощ можно добавлять в салат, рагу, мариновать или использовать, как приправу. Не стоит включать острый чили в рацион людям с синдромом раздраженного кишечника, язвой желудка или после операции на кишечнике.



В 100 граммах зеленой петрушки имеется 133 мг витамина С. Траву рекомендуют к употреблению при дефиците фосфора, магния, железа, цинка, кальция. Петрушка полезна для иммунной системы, профилактик сердечно-сосудистых заболеваний, выведения шлаков и токсинов. Аскорбиновую кислоту можно найти в киви, зеленом и красном перце. В указанных продуктах также есть магний, клетчатка, калий и другие важные для организма элементы.