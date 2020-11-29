Лоза пожаловался на Киркорова и Баскова

29.11.2020, 7:23, Новости дня

Музыкант Юрий Лоза заявил, что певцы Филипп Киркоров и Николай Басков заняли все новогодние эфиры, потому у него не получается попасть на эти телепередачи.

Лоза в разговоре с «Собеседником» заявил, что авторы передач приглашают на съемки одних и тех же артистов, несмотря на то, что у других тоже есть свои номера, поскольку их интересуют только деньги.

«У Киркорова и Баскова по 100 эфиров новогодних. Неужели вы думаете, что они кому-то уступят свое место? Их же тогда на корпоративы меньше будут звать. Они не дадут никому туда пробиться. Вот представьте: Киркоров сшил 20 костюмов для «Голубых огоньков», а ему скажут, что он будет петь всего 19 песен, потому что пришел Лоза со своим одним произведением. Это будет скандал, драчка. 90% остальных артистов с удовольствием бы заполнили эти эфиры. Но ведь тогда же все услышат, что не только Киркоров и Басков поют, а есть еще артисты с хорошими песнями. Я даже боюсь представить, на что они способны, чтобы удержать свою популярность», – сказал он.

Ранее певец и продюсер Валерий Меладзе обратился к артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах.

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности пандемии обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса.