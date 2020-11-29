В центре Тбилиси начались антироссийские акции протеста

29.11.2020, 7:23, Новости дня

«Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и партии-сателлиты в субботу начали антироссийские акции протеста в центре Тбилиси у зданий парламента и МИД, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Они протестуют против обсуждения экономических, культурных и гуманитарных проблем между двумя странами российским сенатором Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии по РФ Зурабом Абашидзе.

Оппозиционеры выкрикивают антиправительственные возгласы, называя членов грузинского руководства «рабами».

Оппозиционеры пишут на заграждениях у парламента «20 процентов» в знак того, что территории Абхазии и Южной Осетии «оккупированы» Россией.

Также сторонники оппозиции рисуют на асфальте советскую символику.

На акции задержаны двое оппозиционеров.

«Наше правительство – предательское!», – сообщила депутат от «Европейской Грузии» Елена Хоштария.

Напомним, что ранее в субботу «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выступило против возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, которое было прервано летом прошлого года из-за антироссийский акций в Тбилиси и обсуждалось накануне российским сенатором Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии по РФ Зурабом Абашидзе.

«Восстановление авиасообщения нецелесообразно», – сообщил один из лидеров оппозиционной партии Заал Удумашвили.

«С одной стороны, в РФ высокие показатели заболевания коронавирусом, а с другой, зачем вообще возобновлять, потому что РФ всегда и во всем обвиняет Грузию», – сказал Удумашвили, информирует Общественное ТВ – «Первый канал».

По его словам, «Грузия постоянно преклоняет голову перед Россией, оправдывается перед ней в формате «Карасин-Абашидзе», который действует после смены властей в 2012 году.

Накануне в формате «Карасин-Абашидзе», который создан для обсуждения экономических, культурных и гуманитарных вопросов, в том числе затрагивался вопрос восстановления прямых авиарейсов после улучшения эпидемиологической ситуации в двух странах.

После закрытия прямых рейсов и значительного снижения турпотока из РФ в прошлом году Грузия понесла колоссальные убытки.