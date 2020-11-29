 

СБУ обвинила советскую власть в сокрытии числа «жертв голодомора»

29.11.2020, 7:23, Новости дня

Служба безопасности Украины со ссылкой на рассекреченные советские документы утверждает, что руководство СССР скрыло высокую смертность во время «голодомора».

СБУ заявила, что «миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932–1933 годов», но власти СССР «не признавали никаких намеков на созданный геноцид», о чем якобы «свидетельствуют рассекреченные ныне архивы». Как сообщила СБУ, всесоюзная перепись населения 1937 года продемонстрировала демографический кризис – население Украины составляло 29 млн человек, то есть почти на уровне 1926 года. 

По словам СБУ, демографы в СССР рассчитывали, что на Украине будет около 35 млн жителей, и «итоговый отчет «не понравился» руководителям компартии». Как заявили в Киеве, «руководителей переписи обвинили в «получении искусственно заниженных и искаженных цифр» и расстреляли», передает ТАСС.

Напомним, в Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами. Нацкомиссия по телевещанию Украины раскритиковала детский телеканал за то, что он не показывал детям передачи о «голодоморе». Миф о «голодоморе» на Украине стал активно использоваться для распространения ненависти к России.



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