Обнаруженный в пустыне в США таинственный артефакт исчез

29.11.2020, 7:04, Новости дня

Металлический монолит, обнаруженный в глубине пустыни Ред-Рок, исчез после того, как до него добрались энтузиасты, сообщила представитель бюро штата Юта по землеустройству Кимберли Финч.

Бюро заявило о незаконности установки монолита, но заверило, что не убирало его. Финч сообщила, что вечером 27 ноября «конструкция была удалена неизвестной стороной». Остались только металлический треугольник, который раньше был на верху конструкции, и выемка в земле. Житель Колорадо Риккардо Марино сообщил, что видел грузовик, удаляющийся от места, где был расположен объект. Грузовик вез большой прямоугольный предмет. Когда сам Марино прибыл на место, монолита уже не было, передает РИА «Новости» со ссылкой на Salt Lake Tribune.

Напомним, металлический монолит обнаружили в глубине пустыни Ред-Рок американского штата Юта. Американская пресса отмечала, что обнаруженный объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года», если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Конструкция высотой порядка трех метров будто воткнута в землю.

Сначала эксперты предположили, что обелиск является неизвестной работой покойного художника-минималиста Джона Маккракена, известного своими скульптурами в форме планок. Сотрудник галереи Маккракена первоначально подтвердил эту версию, однако позже галерея отказалась от своего заявления. Энтузиасты добрались до таинственного артефакта через 48 часов после того, как его координаты появлись в Сети.