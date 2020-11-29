Российские военные врачи прибыли в Степанакерт

29.11.2020, 7:04, Новости дня

В Степанакерт прибыло более 60 военных врачей из России, сообщило российское Минобороны.

Ведомство сообщило, что для помощи населению в Степанакерт прибыли «первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа»: военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Из Хабаровска в Ереван их доставили самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, далее в Степанакерт медики отправились в составе колонны техники. Колонну сопровождали патрули миротворческого контингента и военной полиции, передает РИА «Новости».