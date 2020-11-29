 

Российские военные врачи прибыли в Степанакерт

29.11.2020, 7:04, Новости дня

В Степанакерт прибыло более 60 военных врачей из России, сообщило российское Минобороны.

Ведомство сообщило, что для помощи населению в Степанакерт прибыли «первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа»: военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Из Хабаровска в Ереван их доставили самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, далее в Степанакерт медики отправились в составе колонны техники. Колонну сопровождали патрули миротворческого контингента и военной полиции, передает РИА «Новости».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Новый Suzuki Across поступил в продажу

05.08 / Зафиксирован абсолютный минимум количества льда в Арктике

04.09 / Ричард Вайц: Кремль боится, что Навальный может повторить белорусский сценарий в Москве

16.10 / Премьер Японии решил провести Олимпиаду во что бы то ни стало

10.11 / Разумков рассказал, когда Рада может рассмотреть постановление о локдауне в Украине

12.08 / Асад сказал, как Сирия ответит на санкции США

27.07 / MSN/PA Media – лейбористы всё активнее требуют от Ofcom проверить лицензию RT в Британии

04.08 / Эксперт оценил идею конституционной реформы Лукашенко

08.10 / Украина и Великобритания: новый этап стратегического партнёрства  

14.07 / Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска