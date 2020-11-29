В Берлине задержали штрафовавших за несоблюдение COVID-правил мошенников
29.11.2020, 6:10, Новости дня
Берлинская полиция задержала в субботу двоих мошенников, штрафовавших жителей столицы за несоблюдение эпидемиологических ограничений. Злоумышленников поймали после того, как прохожие вызвали правоохранителей.
Мошенники представлялись полицейскими и требовали прохожих оплатить штраф за якобы нарушения коронавирусных ограничений. Одного из граждан они обыскали и предъявили требование об уплате штрафа в тысячу евро, передает РИА «Новости».
В четверг власти Германии решили продлить ограниченный локдаун до 20 декабря, при этом ограничение социальных контактов планируется продлить до начала января.
В прошлую среду президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний. Закон, как считают критики, расширяет полномочия властей и ограничивает права и свободы граждан. В тот же день на акции протеста в Германии вышли свыше 10 тыс. человек. В Берлине полицейские применили против демонстрантов водометы.
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