В Берлине задержали штрафовавших за несоблюдение COVID-правил мошенников

29.11.2020, 6:10, Новости дня

Берлинская полиция задержала в субботу двоих мошенников, штрафовавших жителей столицы за несоблюдение эпидемиологических ограничений. Злоумышленников поймали после того, как прохожие вызвали правоохранителей.

Мошенники представлялись полицейскими и требовали прохожих оплатить штраф за якобы нарушения коронавирусных ограничений. Одного из граждан они обыскали и предъявили требование об уплате штрафа в тысячу евро, передает РИА «Новости».

В четверг власти Германии решили продлить ограниченный локдаун до 20 декабря, при этом ограничение социальных контактов планируется продлить до начала января.

В прошлую среду президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний. Закон, как считают критики, расширяет полномочия властей и ограничивает права и свободы граждан. В тот же день на акции протеста в Германии вышли свыше 10 тыс. человек. В Берлине полицейские применили против демонстрантов водометы.