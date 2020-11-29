 

Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

29.11.2020, 6:10, Новости дня

Су-27 поднимался в субботу над Черным морем для перехвата американского самолета-разведчика, сообщил Национальный центр управления обороной России.

Российские средства объективного контроля воздушного пространства обнаружили 28 ноября в небе над Черным морем приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центра.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», – добавили в ведомстве.

После разворота американского самолета российский истребитель вернулся на базу. Полет Су-27 проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В конце октября российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два истребителя-бомбардировщика ВВС Франции «Мираж-2000». До этого российские истребители МиГ-31 и Су-35 перехватили два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США над Беринговым морем.



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