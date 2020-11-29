В соцсетях указали на нарушения ограничений по COVID-19 на концерте Басты

29.11.2020, 6:10, Новости дня

Состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко), где, как сообщается, нарушались ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.

В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте не соблюдали социальную дистанцию. В комитете отметили, что концерт был согласован «в рамках действующего порядка». Так, «вместимость зала составила допустимые 50%». При этом билеты продали «до вступления в силу новых правил». Подчеркивается, что «организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел». Кроме того, «проводилась фотофиксация в рамках чек-листа контрольных мероприятий».

Комитет по культуре пояснил, что от зрителей на концертах требуют наличия средств индивидуальной защиты, также на входе должна проводится термометрия. Социальная дистанция в общих зонах (фойе, кассовых павильонах, гардеробах) регулируется с использованием разметки, в зале «шахматная» рассадка не предусмотрена, передает РИА «Новости».

Комитете сообщил, что устроит «дополнительную проверку» в связи с публикацией в интернете «фотографий и видеоматериалов зрителей с указанием на нарушение действующих правил». Проверку проведут «в рамках установленных законом об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге контрольных полномочий и требований к деятельности организаций в период повышенной готовности».

Баста в Instagram поблагодарил зрителей за понимание и соблюдение правил безопасности: «Питер! Спасибо всем, кто был сегодня на концерте, за эту долгожданную встречу! Спасибо за понимание и соблюдение правил безопасности».