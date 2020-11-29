 

США озвучили сумму выделенных Украине с 2014 года средств

29.11.2020, 5:16, Новости дня

Соединенные Штаты с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов. Большая часть из них была потрачена безопасность и стабилизацию экономики, заявили в посольстве США на Украине.

В гривнах объем помощи составил 116 млрд 85 млн, или по 2 тыс. 780 гривен на каждого Украинца, пишет «Страна.ua».

В этом году Конгресс США одобрил выделение Киеву 448 млн долларов на программы Госдепартамента и 250 млн на инициативу безопасности помощи Украине, уточняется в сообщении. Кроме того, три суверенных гарантии займов на 1 млрд долларов были выданы на поддержку экономики, еще 41 млн долларов переданы на борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее США решили выделить морской охране Украины в Бердянске и Мариуполе оборудование на 4 млн долларов для «сдерживания агрессии в Азовском море».

В начале июля Палата представителей США, где большинство мест контролирует Демократическая партия, в рамках проекта оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предложила выделить Украине 275 млн долларов в качестве военной помощи.



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